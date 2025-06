Chivu | Vedremo Pio Esposito! Voglio squadra dominante

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha sottolineato in conferenza stampa l’importanza di mantenere alta la concentrazione e la determinazione. Con Pio Esposito pronto a brillare e una squadra che mira a dominare, l’obiettivo è chiudere la stagione con una vittoria convincente. La sfida contro gli Urawa Red Diamonds rappresenta un banco di prova fondamentale per dimostrare il carattere e la qualità dei nerazzurri, dimostrando che questa squadra è pronta a lasciare il segno.

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si è espresso in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Inter e Urawa Red Diamonds. Come vi avvicinate alla sfida con gli Urawa Red Diamonds e che avversario vi aspettate? Prima di analizzare la partita di domani dobbiamo sempre ricordarci che siamo a fine stagione, la squadra è reduce da più di nove mesi di battaglie. Dobbiamo trovare le energie giuste per affrontare un match del genere, contro un avversario che ha grande pulizia a livello di tecnica, è ordinata tatticamente, ha all’interno elementi europei e sudamericani. Insomma, sarà una partita difficile, come tutte le altre. 🔗 Leggi su Inter-news.it