Chivu sicuro | Fondamentale fare punti L’Inter deve sfruttare quella cosa e sul mercato…

Chivu, protagonista e stratega dell’Inter, si prepara ad affrontare il Mondiale per Club con determinazione e ambizione. Le sue parole, piene di leadership e visione futura, sono un invito a credere nei punti fondamentali per il successo. In un mercato in continua evoluzione, il tecnico nerazzurro sa che sfruttare al massimo le risorse è la chiave per ottenere risultati concreti. Ora, scopriamo come la sua guida possa fare la differenza.

Chivu guida l’Inter al Mondiale per Club. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro tra presente e calciomercato Chivu parla da leader e da allenatore ambizioso. Il tecnico dell’Inter, alla guida della squadra in occasione del Mondiale per Club, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset in vista della seconda partita del girone contro gli Urawa Reds. Dopo il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chivu sicuro: «Fondamentale fare punti. L’Inter deve sfruttare quella cosa e sul mercato…»

In questa notizia si parla di: chivu - inter - sicuro - fondamentale

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Cristian Chivu, nel presentare la sfida con l’Urawa Red Diamonds, ha spiegato cosa si aspetta dalla sua Inter “Contro il Monterrey, abbiamo messo in mostra quella che oggi è la nostra versione migliore, ma dobbiamo essere più cinici. Non dimentichiamo c Vai su Facebook

@FabrizioRomano: "Per Bonny capiremo di più settimana prossima in chiave Inter. È molto gradito, piaceva già prima dell’arrivo di Chivu in panchina, ora è un incentivo in più. Il club nerazzurro sta già parlando col Parma: la base è 22 milioni di euro, più bo Vai su X

Mondiale per club: Chivu avverte l'Inter, 'la partita di stasera è fondamentale'; Addio Inter, Chivu perde una pedina fondamentale: la rabbia dei tifosi contro Marotta e Oaktree; Building From Base Of Italian Internationals Key For Cristian Chivu To Succeed At Inter Milan.

Mondiale club:Chivu avverte l'Inter,partita stasera fondamentale - "Prima di analizzare la partita di domani dobbiamo sempre ricordarci che siamo a fine stagione, la squadra è reduce da più di nove mesi di battaglie. Come scrive msn.com

Inter, Chivu: “Dobbiamo trovare le energie giuste. Pio Esposito? Avremo la possibilità di vederlo in campo” - Le parole dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu a poche ore dalla seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Secondo gianlucadimarzio.com