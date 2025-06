Chivu | Orgoglioso dei miei loro difendevano e basta Bravi i giovani felice per Carboni

L’allenatore Chivu si mostra orgoglioso dei suoi giovani, evidenziando la brillante vittoria contro gli Urawa Red Diamonds. Nonostante la partita fosse difficile a causa della difesa giapponese molto compatta, i ragazzi hanno dimostrato cuore e determinazione. Una vittoria che riempie di felicità anche il pubblico, sottolineando il talento e la crescita di questa squadra emergente. È solo l’inizio di un percorso promettente, e il meglio deve ancora arrivare.

Il tecnico nerazzurro analizza la vittoria sugli Urawa Red Diamonds: "Non era semplice portarla a casa, i giapponesi erano molto chiusi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu: "Orgoglioso dei miei, loro difendevano e basta. Bravi i giovani, felice per Carboni"

