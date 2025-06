Chivu | Loro puliti noi qui per trovare soluzioni Esposito? Tempo

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, si prepara alla sfida decisiva contro Urawa Red Diamonds con determinazione e concentrazione. Concentrandosi sull'importanza di arrivare tra le prime due del girone, Chivu sottolinea il valore del lavoro di squadra e della ricerca delle soluzioni migliori per conquistare la vittoria. Con l’obiettivo di passare il turno, i nerazzurri sono pronti a mettere in campo tutta la loro forza e tenacia. La partita di questa sera sarà un banco di prova fondamentale per il team.

Chivu parla della partita di questa sera tra Inter e Urawa Red Diamonds. L’allenatore nerazzurro ha anche accennato a Esposito. URAWA RED DIAMONDS – Cristian Chivu, intercettato anche da Sport Mediaset, ha presentato in questo modo la partita di questa sera dell’Inter contro i giapponesi: « È una fase a gironi bisogna fare punti per finire nelle prime due e vogliamo passare il turno, che è il nostro obiettivo. Dobbiamo essere la miglior versione nostra per portarla a casa. È una squadra molto ordinata tatticamente, la cultura del paese rispecchia un po’ quello che fanno loro in campo. Sono puliti tecnicamente, poi hanno qualche straniero tra sudamericani, nordamericani o europei che aumentano il livello tecnico di questa squadra ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Loro puliti, noi qui per trovare soluzioni. Esposito? Tempo»

