Chivu | L' Inter viene da 9 mesi di battaglie ma voglio più gioco E più cattiveria

Dopo nove mesi di intense sfide, l’Inter si prepara ad affrontare l’Urawa con determinazione e passione. Il tecnico nerazzurro, fiducioso e ambizioso, punta alla vittoria e al passaggio del turno, desideroso di vedere all’opera anche Pio Esposito. La squadra è pronta a mettere in campo tutta la cattiveria e il gioco che servono: il momento di scrivere un’altra pagina della storia nerazzurra sta per arrivare.

Il tecnico dell'Inter nella conferenza della vigilia in vista dell'Urawa: "Abbiamo sei punti a disposizione, dobbiamo passare il turno. Anch'io sono curioso di vedere Pio Esposito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu: "L'Inter viene da 9 mesi di battaglie, ma voglio più gioco. E più cattiveria"

