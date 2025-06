Chivu | Inter oggi più offensiva! Tutti coinvolti in un gruppo sano

Cristian Chivu si prepara con entusiasmo alla delicata sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, in programma questa sera alle 21 per il secondo turno del Mondiale per Club. La sua strategia? coinvolgere tutto il gruppo in un approccio offensivo e armonioso, dimostrando che il successo nasce dalla collaborazione e dall’adattamento. Con un occhio alle scelte di formazione e alla volontà di vincere, Chivu ci svela come i nerazzurri siano pronti a dare il massimo sul campo.

Chivu prima di Inter-Urawa Red Diamonds in programma questa sera alle 21 e valido per la seconda giornata del Mondiale per Club, ha parlato su DAZN. SCELTE DIVERSE – Cristian Chivu ha parlato così prima di Inter-Urawa Red Diamonds, spiegando le scelte di formazione: «Sono scelte normali dato che si gioca ogni quattro giorni. Qualche cambio bisogna farlo, anche per l’idea e il piano di gioco che abbiamo per questa partita. Tutti i ragazzi hanno bisogno di essere coinvolti, fanno tutti parte di un gruppo sano. Hanno le qualità e sono all’altezza. Due sotto punta? Possono essere anche tre, alzano Barella, in base a quello che è la partita e l’approccio per quanto riguarda noi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Inter oggi più offensiva! Tutti coinvolti in un gruppo sano»

