Chivu | Felice per Carboni! Inter ci ha creduto fino in fondo

La passione e la determinazione hanno conquistato il cuore dei tifosi nerazzurri, e Cristian Chivu si mostra orgoglioso del carattere dimostrato dall’Inter nel recupero contro l’Urawa Red Diamonds. La vittoria in rimonta per 2-1 non è solo un risultato, ma la prova che credere fino in fondo può fare la differenza. Al termine del match, Chivu ha sottolineato come questa prestazione rappresenti un passo avanti per la crescita della squadra, confermando che la forza di un vero campione risiede nella tenacia.

La vittoria in rimonta per 2-1 contro l’Urawa Red Diamonds ha dato nuova linfa all’Inter di Cristian Chivu, che su DAZN si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi. DI CARATTERE – Al termine del match, il tecnico nerazzurro ha riconosciuto i meriti degli avversari, ma ha sottolineato anche la determinazione e la crescita della sua squadra: «Gli avversari hanno fatto una buona gara, una partita seria. Per quanto riguarda noi abbiamo provato in tutti i modi a fare gol e a creare scompiglio in una squadra organizzata che ha difeso molto alto. Nel secondo tempo con l’ingresso di Pio abbiamo provato a sfruttare meglio i cross. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Felice per Carboni! Inter ci ha creduto fino in fondo»

L'Inter riparte da Chivu, mercato con Hojlund, calendario Serie A e non solo.

