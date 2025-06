Chivu è soddisfatto per la prima vittoria alla guida dell’Inter | Loro difendevano e basta

Cristian Chivu può finalmente sorridere: alla sua guida, l’Inter conquista la prima vittoria, un risultato che sprizza orgoglio e determinazione. Il tecnico romeno elogia anche l’avversario Urawa Red Diamonds, sottolineando quanto sia stato impegnativo il percorso. Un inizio promettente che lascia intravedere un futuro ricco di successi. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa emozionante vittoria e le parole di Chivu.

Cristian Chivu è soddisfatto per la prima vittoria alla guida dell’Inter e elogia l'Urawa Red Diamonds: "Sono orgoglioso perché non era facile”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chivu - soddisfatto - prima - vittoria

