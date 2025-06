Chivu e la svolta in allenamento | Ho visto cose importanti ecco cosa serve in queste partite

Cristian Chivu, ex calciatore e ora allenatore, ha condiviso le sue impressioni sui recenti allenamenti dei suoi giocatori negli Stati Uniti, sottolineando l'importanza di adattarsi alle nuove sfide. Con un occhio attento ai dettagli e alle strategie, ha evidenziato cosa serve in queste partite cruciali. Ecco cosa emerge come chiave per il successo sul campo: concentrazione, preparazione e flessibilitĂ .

Chivu si è espresso a DAZN sugli allenamenti dei suoi giocatori negli Stati Uniti: le parole. Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter – Urawa,  Cristian Chivu  ha parlato così: TERRENO  – «Com'è il campo? Io faccio l'allenatore. So che è un campo sintetico e che per ora probabilmente hanno messo l'erba sopra. Sembra un calcio regolare e buono dove si giocare a calcio. Io mi concentro sulle cose che sappiamo fare e che possono mettere in difficoltĂ l'avversario. Mi concentro sulla tenuta fisica e mentale perchĂ© non dimentichiamoci che questi ragazzi vengono da nove mesi di battaglie, di partite ogni tre giorni e non è mai semplice poi a fine giugno affrontare questo tipo di partite.

