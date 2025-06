Chivu | Calhanoglu un leader! Pio Esposito? Motivato e sul pezzo

Cristian Chivu si esprime con entusiasmo e fiducia su due pilastri dell’Inter: Calhanoglu e Esposito. Il tecnico riconosce nel turco un leader professionale, sempre sul pezzo, e nel giovane Esposito un talento motivato e già protagonista in Primavera. Due figure che incarnano passione, dedizione e futuro promettente per i nerazzurri, e la loro presenza è fondamentale per il successo della squadra.

A Dazn, Cristian Chivu ha parlato così di Francesco Pio Esposito: « Pio l'ho conosciuto ragazzino, nell'U14, aveva 13 anni e mezzo e siamo cresciuti insieme si può dire. Poi ho avuto il piacere di allenarlo in Primavera dove è diventato il mio capitano e ha fatto anche la differenza a fine stagione, ha fatto la differenza da capitano. Poi ha giocato in Serie B dove è maturato calcisticamente e umanamente. Mi fa piacere rivederlo, lo vedo sempre motivato e sul pezzo.

Djorkaeff: "Credo che all'Inter un ciclo sia finito. Sono contento che hanno scelto Cristian Chivu come allenatore, perché lui conosce l'ambiente, ha lo spirito da interista ed è anche quello di cui noi interisti abbiamo bisogno". Vai su Facebook

