Nel mondo del calcio, ogni stagione porta sfide e momenti di pausa, ma questa volta l’Inter si trova a affrontare un turbinio di battaglie intense. Chivu ammette: "Veniamo da nove mesi di battaglie, cerchiamo di trovare le energie giuste." Mentre molti sono in vacanza, i protagonisti del Mondiale per Club sono immersi in una realtà diversa, pronta a cambiare le carte in tavola. La strada verso il successo è ancora lunga e ricca di sorprese.

Il tecnico dell'Inter: "Veniamo da nove mesi di battaglie, cerchiamo di trovare le energie giuste". ROMA - Di solito in questo periodo dell'anno i calciatori sono sparsi per il mondo in vacanza, per ricaricare le batterie in attesa di ricominciare. Chi è al Mondiale per Club, invece, si trova immers. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chivu "Al momento non possiamo fare molto più di così"

