Chivu a Mediaset | Dobbiamo fare punti Su Esposito e Thuram dico questo

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, si prepara alla sfida cruciale contro l’Urawa Reds nel Mondiale per Club. Con un occhio strategico ai punti da conquistare, il tecnico sottolinea l’importanza di consolidare la squadra, concentrandosi su Esposito e Thuram come chiavi del successo. Le sue parole riflettono determinazione e attenzione ai dettagli, elementi fondamentali per affrontare questa fase decisiva e spiccare nel torneo internazionale. La strada verso la vittoria passa anche da loro.

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu torna a parlare ai microfoni Mediaset: le parole verso la sfida al Mondiale contro l’Urawa. Il mister dell’ Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di SportMediaset in occasione della seconda sfida del girone eliminatorio del Mondiale per Club, quella contro l’Urawa Reds. Queste le sue parole rispetto ai primi giorni alla guida dell’Inter. PUNTI – « È una fase a gironi e bisogna fare punti per finire nelle prime due della classifica e per passare il turno che è il nostro obiettivo. La prima è stata un pareggio, ne mancano due, domani è la più importante, bisogna fare di tutto, essere la nostra migliore versione per portarla a casa». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Mediaset: «Dobbiamo fare punti. Su Esposito e Thuram dico questo»

In questa notizia si parla di: chivu - mediaset - dobbiamo - fare

Ranocchia a Sport Mediaset: «Chivu non è un ripiego! Ecco perché l’Inter lo ha scelto» - Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, svela i retroscena sull’arrivo di Cristian Chivu in panchina nerazzurra, sottolineando che non si tratta di un ripiego.

#Sommer a SM: "Domani dobbiamo vincere. #Chivu ha una comunicazione molto forte, di lui mi piace questo" Vai su X

Affare in chiusura ? https://bit.ly/440eaqM #SportMediaset Vai su Facebook

Chivu: Difficoltà europee? Veniamo da 9 mesi di battaglie; Sommer a SM: Domani dobbiamo vincere. Chivu ha una comunicazione molto forte, di lui mi piace questo; La prima Inter di Chivu, 'è mancata cattiveria'.

Sommer a SM: "Domani dobbiamo vincere. Chivu ha una comunicazione molto forte, di lui mi piace questo" - Dopo il primo allenamento tenutosi sui campi del Training Centre dei Seattle Seahawks a Renton, Yann Sommer parla anche ai microfoni di Sport Mediaset. msn.com scrive

Inter, Chivu: "Vedremo già qualcosa di nuovo, non possiamo cambiare il passato" - Il neo tecnico nerazzurro pronto al debutto ufficiale: "Siamo pronti, dobbiamo far vedere la nostra migliore versione" ... Scrive sportmediaset.mediaset.it