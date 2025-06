Chivu a Dazn | I ragazzi mi hanno reso orgoglioso sono felice per Valentin Carboni! Quando ieri ho parlato con lui…

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha condiviso emozioni e riflessioni dopo la vittoria contro gli Urawa Red Diamonds, sottolineando l’importanza dei cambi e il cuore della squadra. I giovani talenti, come Valentin Carboni, lo hanno reso orgoglioso, rafforzando la passione e il futuro del club. La sua soddisfazione si mescola alla gioia di aver visto crescere nuovi protagonisti: un momento di grande entusiasmo per l’Inter e i suoi tifosi.

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato così dopo il successo ottenuto contro gli Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del postpartita di Inter Urawa Red Diamonds, sfida del 2° turno del Mondiale per Club, Cristian Chivu ha parlato così. I CAMBI HANNO FATTO LA DIFFERENZA? – « Hanno fatto una buona gara, una partita seria. Per quanto riguarda noi abbiamo provato in tutti i modi a fare gol, a creare un po’ di scompiglio ad una squadra organizzata che ha difeso molto bassa. Nel secondo tempo, con l’ingresso di Pio, abbiamo provato a sfruttare anche i cross. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Dazn: «I ragazzi mi hanno reso orgoglioso, sono felice per Valentin Carboni! Quando ieri ho parlato con lui…»

In questa notizia si parla di: chivu - parlato - dazn - ragazzi

Chivu a Dazn: «Ecco cosa ho detto ai ragazzi. Vi spiego la scelta di Sebastiano Esposito dal 1’» - Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter, ha condiviso il suo entusiasmo e la strategia con i ragazzi prima di affrontare il Monterrey al Mondiale per Club.

Chivu a Dazn: «Ci è mancata cattiveria ma i ragazzi hanno dato il massimo. Sulla prova del 3-4-2-1 e su Luis Henrique vi dico questo» - Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, analizza con lucidità il pareggio nel debutto al Mondiale per Club contro Monterrey.

#CHIVU E LA NUOVA #INTER Ai microfoni di 'DAZN', l'allenatore nerazzurro ha parlato così a poche ore dalla sfida contro il Monterrey Che ne pensate? Vai su Facebook

Chivu a DAZN: Inter con un altro modulo? Si può fare, ma sono altri i fattori che contano; Chivu DAZN: Ho detto ai ragazzi di divertirsi responsabilmente e onorare la competizione. Ecco perché Esposito; Chivu: Ai ragazzi ho detto una cosa. Esposito? Ecco perché.

Chivu: “Formazione? Scelte normali. Due dietro la punta? Ecco perché. L’Urawa…” - Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: 'Formazione? Segnala informazione.it

Chivu: «Inter oggi più offensiva! Tutti coinvolti in un gruppo sano» - Urawa Red Diamonds in programma questa sera alle 21 e valido per la seconda giornata del Mondiale per Club, ha parlato su DAZN. inter-news.it scrive