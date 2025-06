Chivu a DAZN | Calhanoglu? Non so delle voci ha voglia di recuperare e darci una mano Pio Esposito…

Prima della sfida tra Inter e Urawa, le parole di Cristian Chivu riscaldano l’attesa: ex calciatore e ora allenatore, il suo sguardo attento rivela entusiasmo e determinazione. Con un occhio al campo sintetico e alle possibili strategie, Chivu non nasconde la voglia di recuperare e contribuire con entusiasmo. Ma cosa ci riserva questa partita? Restate sintonizzati per scoprire tutti gli aggiornamenti e le emozioni in diretta.

Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Urawa al Mondiale per Club: le dichiarazioni. Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter – Urawa, Cristian Chivu ha parlato così: TERRENO – «Com'è il campo? Io faccio l'allenatore. So che è un campo sintetico e che per ora probabilmente hanno messo l'erba sopra. Sembra un calcio regolare e buono dove si giocare a calcio. Io mi concentro sulle cose che sappiamo fare e che possono mettere in difficoltà l'avversario. Mi concentro sulla tenuta fisica e mentale perché non dimentichiamoci che questi ragazzi vengono da nove mesi di battaglie, di partite ogni tre giorni e non è mai semplice poi a fine giugno affrontare questo tipo di partite.

