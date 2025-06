Chivu a Dazn | 3-4-2-1? Vi spiego perché ho preso queste scelte anche Barella può…

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha svelato i motivi dietro le sue scelte di formazione per la sfida contro gli Urawa Red Diamonds. Con un occhio attento alle strategie e alle esigenze della squadra, il tecnico nerazzurro spiega perché ha optato per un 3-4-2-1 e l’inserimento di Barella. Queste decisioni sono frutto di analisi precise e obiettivi chiari, ecco cosa ha detto ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio.

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro gli Urawa Red Diamonds. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Urawa Red Diamonds, sfida del 2° turno del Mondiale per Club, il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha parlato così spiegando le proprie scelte di formazione. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn. LE SCELTE DI FORMAZIONE – « Sono scelte normali visto che si gioca ogni 4 giorni, qualche cambio bisogna farlo, anche per quanto riguarda il piano di gioco che abbiamo per questa partita. Tutti i ragazzi hanno bisogno di essere convolti: sono partecipi, sono una parte sana e importante di questo gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Dazn: «3-4-2-1? Vi spiego perché ho preso queste scelte, anche Barella può…»

In questa notizia si parla di: chivu - dazn - spiego - preso

Chivu a Dazn: «Ecco cosa ho detto ai ragazzi. Vi spiego la scelta di Sebastiano Esposito dal 1’» - Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter, ha condiviso il suo entusiasmo e la strategia con i ragazzi prima di affrontare il Monterrey al Mondiale per Club.

#Chivu prima di #MonterreyInter ? Le parole del tecnico Vai su X

Chivu prima di Monterrey Inter ? Le parole del tecnico Vai su Facebook

Chivu: “E’ mancata cattiveria. Cambio modulo? Vi spiego”; Cristian Chivu non è contento: il tecnico spiega le difficoltà del Parma; Parma, Chivu a DAZN: Ci davano per morti e siamo ancora qui. Espulsione? Sono il classico imbecille che si mette in mezzo e prende schiaffi senza far nulla.

Inter-Chivu, è già scoppiato il caos: partono le telefonate - L'arrivo di Chivu sulla panchina dell'Inter scatena il caos: calciatori preoccupati, partono già le telefonata per calmare la situazione ... Come scrive calcioblog.it

Chivu a Dazn: «Ecco cosa ho detto ai ragazzi. Vi spiego la scelta di Sebastiano Esposito dal 1’» - L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match col Monterrey al Mondiale per Club Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di ... Si legge su informazione.it