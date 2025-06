Chiuso il ponte dei Tomberli Pericolo crolli | sarà abbattuto

La chiusura del Ponte dei Tomberli segna un momento di grande preoccupazione per la comunità locale. Le criticità strutturali rilevate sono tali da rendere impossibile il restauro, obbligando alla sua demolizione e ricostruzione. Una decisione che implica disagi e sfide future, ma anche l’opportunità di ripensare in modo più sicuro e sostenibile il collegamento tra Signa e Campi. La situazione richiede ora una pronta e condivisa soluzione.

"Importanti criticità strutturali" e il ponte di via Nannucci, conosciuto come "ponte dei Tomberli", chiude a veicoli, pedoni e bici. Non solo: la situazione è così grave che non sarà possibile restaurarlo. Dovrà dunque essere abbattuto e ricostruito. Pessima sorpresa ieri per i cittadini della zona (a metà fra Signa e Campi), che hanno visto collocare le transenne sui due lati dell’infrastruttura. Sempre ieri è emersa anche la necessità di un limite a 26 tonnellate per il vicino ponte di via delle Molina. "Come previsto dalla legge – hanno annunciato il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – nei mesi scorsi abbiamo avviato il monitoraggio dei ponti del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it