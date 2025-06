Chiusi con successo i tornei interdipartimentali di calcio a 5 e padel

I tornei interdipartimentali di calcio a 5 e padel all’Università di Parma hanno riscosso un enorme successo, rafforzando il senso di comunità e promuovendo uno stile di vita attivo e salutare tra studenti e staff. Queste iniziative, parte integrante del progetto Unipr4Life, testimoniano l’impegno dell’Ateneo nel favorire benessere e inclusione. Un risultato che apre nuove prospettive di collaborazione e divertimento, consolidando il ruolo di Parma come esempio di innovazione e vitalità universitaria.

È senz’altro molto positivo il bilancio dei tornei interdipartimentali di calcio a 5 e padel che si sono chiusi nei giorni scorsi all’Università di Parma: iniziative “di comunità” che si inseriscono nelle proposte di Unipr4Life, il grande progetto dell’Ateneo su salute, equilibrio psicofisico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Chiusi con successo i tornei interdipartimentali di calcio a 5 e padel

In questa notizia si parla di: chiusi - calcio - successo - tornei

Sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 giugno torna a Rovereto il Memorial Ninja. Il torneo di calcio dedicato al ricordo di Nicolò Petenatti, il giovane di Rovereto tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2021 celebra la quarta edizione mandando in Vai su Facebook

Chiusi con successo i tornei interdipartimentali di calcio a 5 e padel; Mezzane: chiusi i giochi nel girone C, si riaprono nei gruppi A e B; Under 15 Femminile: è Juventus-Milan la finalissima del Torneo Pre Season 2024-2025.

Reggio Calcio trionfa al Memorial Marcos Savastano: successi nei tornei 2014 e 2015 - La Reggio Calcio chiude la stagione dei tornei con vittorie nel Memorial Marcos Savastano per le categorie 2014 e 2015. Riporta msn.com

La Go Cup 2025 chiude con successo e premiazioni a Gorizia - GORIZIA – Con le finali e le premiazioni del torneo Esordienti si è ufficialmente chiusa l’edizione 2025 della Go Cup, evento calcistico iniziato a fine maggio che ha coinvolto oltre 200 giovani calci ... Come scrive nordest24.it