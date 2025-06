Chiunque vuole giocare nella Juve | Thuram svela il prossimo colpo

La Juventus ha debuttato con stile nel Mondiale per Club, impressionando con un rotondo 5-0 contro l'Al Ain. Tra spettacolo e talento, il tridente offensivo ha brillato, mentre Thuram svela il suo prossimo grande colpo. La squadra di Tudor si qualifica come una delle favorite, alimentando l'entusiasmo dei tifosi e i rumors di mercato. Chiunque sogna di vestire la maglia bianconera: e forse, il prossimo colpo è già in arrivo...

La Juventus dà spettacolo al debutto nel Mondiale per Club, trascinata dal suo tridente offensivo nel rotondo 5-0 ai danni del modesto Al Ain. Khephren Thuram (LaPresse) – Calciomercato.it Doppiette per Kolo Muani e Conceicao, oltre alla gemma di Kenan Yildiz. Tudor può trarre degli spunti interessanti dell’esordio di Washington, in attesa delle prossime gare e di test più probanti. Intanto la Juve convince, trascinata anche dal suo centravanti. Randal Kolo Muani è stato il migliore in campo all’Audi Field contro l’Ai Ain, firmando due reti di pregevole fatture nel primo tempo. Il nazionale francese non ha dubbi sul suo futuro in bianconero (“ Voglio restare “, le sue parole a fine partita) e la dirigenza della Continassa lavora per trovare un accordo con il Paris Saint-Germain per la permanenza del giocatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it