Chiude la SP 4 Fondovalle Panaro per rimozione mezzo pesante

Sabato 21 giugno, la Strada Provinciale 4 Fondovalle Panaro sarà temporaneamente chiusa al traffico a Ponte Chiozzo, nel comune di Guiglia, per permettere la rimozione di un mezzo pesante coinvolto in un incidente. Un intervento necessario per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità. La strada riaprirà il prima possibile, grazie alla pronta collaborazione delle autorità locali e dei tecnici specializzati.

Sabato 21 giugno, la Strada Provinciale 4 Fondovalle Panaro sarà temporaneamente chiusa al transito all’altezza di Ponte Chiozzo, nel comune di Guiglia, per consentire la rimozione di un mezzo pesante coinvolto in un sinistro avvenuto lo scorso giovedì 19 giugno. Le operazioni di recupero del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Chiude la SP 4 Fondovalle Panaro per rimozione mezzo pesante

In questa notizia si parla di: fondovalle - panaro - rimozione - mezzo

Cedimento di un muretto lungo la Fondovalle Panaro: senso unico alternato a Fanano - A Fanano, un cedimento di un muretto lungo la Fondovalle Panaro ha reso necessario l'istituzione di un senso unico alternato lungo la Strada Provinciale 4, regolato a vista.

Chiude la SP 4 Fondovalle Panaro per rimozione mezzo pesante; Camion si ribalta sulla Fondovalle Panaro a ponte Chiozzo: morto l’autista; Tragedia sulla Fondovalle, autista perde la vita nel ribaltamento dell'autocisterna.

INCIDENTE MORTALE SULLA FONDOVALLE PANARO, PERDE LA VITA L’AUTISTA - La SP 4 Fondovalle Panaro, nel territorio di Pavullo, è stato il teatro, nel primo pomeriggio di oggi, di gravissimo incidente stradale che ha provocato la morte dell’autista, un uomo di 56 anni ... Da tvqui.it

Incidente sulla Fondovalle, a perdere la vita un camionista - Non ce l’ha fatta il conducente, Stefano Gibellini, 56 anni, di Savignano sul Panar ... Scrive informazione.it