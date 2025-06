China-South Asia Expo presenta prodotti artigianali con funzioni inattese

La China South Asia Expo si trasforma in un autentico scrigno di tesori artigianali, svelando creazioni sorprendenti e funzionalità inattese. Dai raffinati accessori thailandesi in gomma naturale alle innovazioni del Pakistan, fino alle maschere scolpite a mano dello Sri Lanka, ogni pezzo racconta una storia unica. Esplorate con Hong Liang di Xinhua queste opere d’arte provenienti dall’Asia meridionale e lasciatevi affascinare da un mondo di tradizione e innovazione. Per visualizzare il video, visitate l’indirizzo: ...

Da borse thailandesi realizzate in gomma naturale a vassoi convertibili del Pakistan, fino alle maschere intagliate a mano dello Sri Lanka. Espositori provenienti da tutta l'Asia meridionale stanno portando le loro creazioni piu' raffinate sul mercato cinese. Seguite Hong Liang di Xinhua per saperne di piu'!

Delle persone visitano il padiglione dell'Asia meridionale durante la nona China-South Asia Expo a Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, ieri 19 giugno 2025. https://agenzianova.com/notiziario/xinhua/6854e892848217.79776278/6 Vai su X

