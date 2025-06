Chiese vietate ai defunti la carica dei 64 sindaci per una revisione della normativa | È una battaglia di valori

In un gesto che unisce valori e rispetto, 64 sindaci bergamaschi si sono schierati in difesa della memoria e delle tradizioni, chiedendo una revisione della normativa regionale che vieta l’esposizione dei feretri nelle chiese prima dei funerali. Una mobilitazione rapida, spontanea e coraggiosa, nata dal passaparola tra amministratori locali. La battaglia è aperta: potrà questa iniziativa cambiare le regole e restituire dignità alle cerimonie funebri?

In poco più di 24 ore sono stati 64 i sindaci bergamaschi che hanno deciso di mettere la loro firma alla lettera di richiesta di modifica della normativa regionale che vieta l’esposizione dei feretri nelle chiese prima dei funerali. “Tutti raggiunti tramite il passaparola – confida la prima cittadina di Ponteranica Susanna Pini, prima firma e ideatrice della richiesta di audizione inviata alla Commissione Sanità di Regione Lombardia venerdì 20 giugno -. Un’inziativa apartitica: più di 50 sindaci da tutta la provincia e di ogni posizione politica”. Una manifestazione di dissenso condivisa con i parroci che in qualche modo testimonia come il tema non sia sentito solamente nei territori montani, ma coinvolga anche l’ hinterland di Bergamo e alcune aree dell’ Isola bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Chiese vietate ai defunti, la carica dei 64 sindaci per una revisione della normativa: “È una battaglia di valori”

