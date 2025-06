Chiesa Napoli | l’ultima mossa dell’ex Juve non lascia più dubbi per il suo futuro Ecco il gesto che può indirizzare la trattativa

Il futuro di Federico Chiesa si fa sempre più chiaro: il suo gesto recente segnala un possibile addio alla Juventus e apre le porte al Napoli, ormai in prima fila per aggiudicarsi il talento. La trattativa si accende e l’orizzonte si fa più luminoso per i partenopei. Con questa mossa, il calciatore sembra voler indicare chiaramente la sua intenzione di cambiare rotta, lasciando intravedere una svolta decisiva nel mercato estivo.

Chiesa Napoli: l'ultima mossa dell'ex calciatore Juve non lascia più dubbi. Ecco il gesto che indirizza il futuro dell'attuale esterno del Liverpool. La pista che porta a Federico Chiesa si infiamma e diventa un obiettivo sempre più concreto per il Napoli. Se fino a qualche settimana fa l'operazione sembrava complessa, una novità fondamentale riapre i giochi e mette il club partenopeo in pole position. L'attaccante della Nazionale, infatti, avrebbe dato la sua disponibilità a discutere il suo ingaggio, rimuovendo di fatto l'ostacolo principale che frenava la trattativa. Lo riferisce Alfredo Pedullà.

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne.

