Chiesa Napoli contatti già avviati | il club azzurro non molla l’ex Juventus Il piano per riportare l’esterno in Serie A

Il calciomercato si infiamma con grandi manovre attorno a Federico Chiesa. Il Napoli, deciso a rafforzare la propria rosa, ha avviato contatti con l’entourage dell’esterno ex Juventus, puntando a riportarlo in Serie A. Con l’attenzione anche su altri talenti come Jadon Sancho, il club azzurro dimostra di non voler lasciare nulla al caso. La partita è aperta: cosa riserverà il futuro di Chiesa?

Chiesa Napoli, contatti avviati per l’ex Juventus. Ultime novità di calciomercato riguardanti anche l’esterno del Liverpool. Oltre a Jadon Sancho, conteso anche dalla Juventus, il Napoli di De Laurentiis e Conte non molla anche Federico Chiesa. Il club azzurro sta facendo ragionamenti e ha già parlato con l’agente del giocatore, Fali Ramadani. L’ex Juve è già in uscita dal Liverpool e fa gola a diverse big di Serie A. I contatti con il Napoli sono avviati. A riferirlo è Sky Sport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa Napoli, contatti già avviati: il club azzurro non molla l’ex Juventus. Il piano per riportare l’esterno in Serie A

In questa notizia si parla di: napoli - juventus - chiesa - contatti

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Il Napoli non molla Federico Chiesa, contatti continui con Fali Ramadani. Il club azzurro lavora per prenderlo insieme a Sancho del Manchester United. Vai su Facebook

Sky - Il Napoli non molla Chiesa! Contatti in corso con l'agente, gli aggiornamenti; Sky - Il Napoli non molla Chiesa! Contatti in corso con l'agente, gli aggiornamenti; Napoli, Conte vuole Chiesa: primi contatti per l'esterno ex Juventus.

Napoli, contatti con il Liverpool per Chiesa - Proseguono i contatti tra il Liverpool e il Napoli non solo per Darwin Nunez ma anche per Federico Chiesa. Secondo repubblica.it

Chiesa, il Napoli ci pensa: Di Marzio conferma i contatti con Ramadani - Chiesa, il Napoli ci pensa: Di Marzio conferma i contatti con Ramadani Durante Calciomercato l’Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il ... Da forzazzurri.net