Chiesa | l’esterno vuole tornare in Italia conferme anche da Fabrizio Romano

Federico Chiesa ha espresso il desiderio di rientrare in Italia, facendo tremare il mercato e accendendo le speranze del Napoli. Le conferme arrivano anche da Fabrizio Romano, che sottolinea l'interesse del club azzurro per l’esterno della Juventus. La piazza partenopea rimane vigile e pronta a sfruttare questa opportunità , alimentando una trattativa che potrebbe cambiare le sorti del calciomercato estivo. Tutto è possibile, e il futuro di Chiesa si scrive tra sogno e realtà .

Federico #Chiesa è pronto a ridursi l'ingaggio (7,5 milioni di euro all'anno) per tornare in Serie A. L'esterno del #Liverpool ha dato la sua disponibilità a unirsi al #Napoli, che ha mostrato interesse. [@NicoSchira] Vai su X

