Chiesa il Napoli ci pensa | Di Marzio conferma i contatti con Ramadani

Il mercato in fermento, il Napoli non perde tempo e punta deciso su Federico Chiesa. Gianluca Di Marzio, durante Calciomercato l’Originale su Sky Sport, ha confermato i contatti con Ramadani, aprendo nuove prospettive per il futuro del club partenopeo. Tra sogni e strategie di mercato, si delineano i prossimi passi di una squadra determinata a rinforzarsi: l’estate promette grandi novità.

