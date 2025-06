Chiesa ha dato disponibilità al Napoli anche per l’ingaggio Pedullà

Novità tangibili bussano alla porta del Napoli: Federico Chiesa, desideroso di tornare in Serie A, potrebbe presto indossare di nuovo la maglia azzurra. La disponibilità della chiesa alla Juventus, unita all'interesse concreto del club partenopeo e alle parole del fantasista del Liverpool, suggeriscono un possibile ribaltamento delle sorti di questa trattativa. Il ritorno di Chiesa potrebbe rappresentare un colpo di mercato fondamentale, portando entusiasmo e qualità alla squadra di Antonio Conte.

Arrivano novità sul possibile approdo di Federico Chiesa al Napoli. Il fantasista del Liverpool strizza l’occhio ad un ritorno in serie A, dove troverebbe Antonio Conte voglioso di allenarlo in azzurro. L’ex Juve è da tempo nel mirino dei partenopei – sia la scorsa estate sia a gennaio fu fatto un tentativo – e in questa estate la pista potrebbe scaldarsi. C’è da registrare, infatti, un’apertura importante da parte del giocatore sul suo possibile ingaggio. Chiesa accetterebbe quanto gli proporrebbe De Laurentiis, andando ad abbassare le sue pretese. Lo ha riportato il noto giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio account “X”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it