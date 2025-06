Chiesa dice sì al Napoli | pronto a ridursi l’ingaggio per tornare in Serie A

Federico Chiesa si apre all'ipotesi di un ritorno in Serie A, pronto a fare sacrifici pur di indossare nuovamente la maglia del Napoli. Dopo una stagione difficile con il Liverpool, l'esterno offensivo mostra volontĂ di rilancio e sacrificio economico per riappropriarsi delle emozioni italiane. Un possibile colpo di scena nel mercato, che potrebbe ridisegnare gli equilibri della Serie A e accontentare i tifosi partenopei.

Tempo di lettura: 2 minuti Federico Chiesa apre al Napoli. L'esterno offensivo del Liverpool, dopo una stagione ai margini con appena 14 presenze e soli 466 minuti giocati sotto la guida di Arne Slot, è pronto a fare le valigie. E non solo: secondo quanto riportato da Nicolò Schira e confermato da Sky Sport, il classe '97 avrebbe dato la sua disponibilità a unirsi al club azzurro, arrivando persino a ridursi l'ingaggio pur di tornare in Serie A. Un gesto forte, che testimonia la volontà del giocatore di rimettersi al centro del progetto sportivo, lasciandosi alle spalle una stagione vissuta da comprimario ad Anfield.

