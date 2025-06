Chiara Ferragni rilancia gli infradito per il mare i suoi costano quasi 1800 euro

Chiara Ferragni sorprende ancora, proponendo infradito da spiaggia per l'estate 2025 che sfiorano i 1800 euro, tra eleganza e lusso sfrenato. La sua scelta audace dimostra come il mondo del fashion non conosca limiti, anche ai piedi del mare. Scopriamo insieme i dettagli di questa tendenza che sta facendo discutere e conquistando gli appassionati di stile piĂą esigenti. Continua a leggere.

Chiara Ferragni decreta il ritorno delle infradito da spiaggia per l'estate 2025. L'influencer durante il soggiorno in Spagna ha sfoggiato un look da mare con flip flop griffate da quasi 2mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

