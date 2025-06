Chi può batterci? Stasera l’ultima puntata | ANTICIPAZIONI

Non perdete la sfida finale di "Chi può batterci?" stasera: il game show condotto da Marco Liorni sta per chiudere in grande stile. I partecipanti, tra pubblico e vip, si contenderanno l’ultimo titolo in un’appassionante sfida ricca di sorprese. Riusciranno a superare le aspettative e regalare uno spettacolo indimenticabile? Scopriamolo insieme nelle anticipazioni dell’ultima puntata, perché questa sarà una serata da non perdere!

Stasera si terrà l'ultima puntata di Chi può batterci? Il game show condotto da Marco Liorni che vede il pubblico sfidarsi con i vip L'articolo Chi può batterci? Stasera l’ultima puntata ANTICIPAZIONI proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Chi può batterci? Stasera l’ultima puntata | ANTICIPAZIONI

In questa notizia si parla di: batterci - stasera - ultima - puntata

Chi può batterci? Al via stasera sabato 7 giugno con Marco Liorni - Stasera, sabato 7 giugno, torna su Rai1 'Chi può batterci?', il coinvolgente family game show condotto da Marco Liorni.

“Chi può batterci?” torna con il secondo appuntamento stasera alle 21.30 su Rai 1. Il gioco per famiglie guidato da Marco Liorni. In questa nuova manche, il team vip schiera Elettra Lamborghini, Adriano Panatta, Roberto Lipari, Riccardo Rossi e Paola Barale, Vai su Facebook

Chi può batterci? stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e ospiti; Tutto sul gran finale di ‘Chi può batterci?’: ospiti e prove di oggi, sabato 21 giugno; Chi può batterci? stasera in tv sabato 21 giugno su rai 1: le anticipazioni dell'ultimo appuntamento.

"Chi può batterci?" stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e ospiti - Vip contro pubblico: un duello che fa parte dell'immaginario collettivo che diventa realtà con "Chi può batterci? today.it scrive

Chi può batterci?, Marco Liorni porta un cast stellare per un finale col botto: da Paolantoni ad Amanda Lear - Ultima puntata per il gioco di Rai 1: in palio 65 mila euro e una finale che promette spettacolo, con Amanda Lear, Paolantoni, Friscia, Casalegno e Conticini. Scrive libero.it