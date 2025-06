Chi può batterci? stasera in tv l' ultima puntata | anticipazioni e ospiti

Preparati a scoprire chi può batterci questa sera in TV! Nell'ultima puntata stagionale di "Chi può batterci?", il coinvolgente game show di Rai 1, Marco Liorni conduce un duello tra Vip e pubblico che promette emozioni a non finire. Con ospiti sul palco pronti a sfidare le aspettative, questa serata si preannuncia ricca di sorprese e divertimento. Chi salirà sul podio e lascerà il pubblico senza parole? Scopriamolo insieme!

Vip contro pubblico: un duello che fa parte dell'immaginario collettivo che diventa realtà con "Chi può batterci?", il game show del sabato sera di Rai 1 condotto da Marco Liorni e in onda oggi, 21 giugno 2025, con l'ultima puntata stagionale. Chi sono gli ospiti pronti a scendere in campo e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Chi può batterci?" stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e ospiti

Ascolti TV | Sabato 14 Giugno 2025. A Chi Può Batterci basta il 13.7% per superare Laura Pausini (11.9%), benissimo gli Azzurrini (10.9%). In Onda (6.7%) parte sopra 4 di Sera Weekend (6.4-5.7%) Tutti i dati Vai su Facebook

