Chi può batterci? | anticipazioni ospiti e streaming della puntata di oggi 21 giugno

Stasera, alle 21:30 su Rai 1, torna "Chi può batterci?", il game show che mescola competizione, intrattenimento e suspense. Con ospiti sorprendenti e imprevedibili sfide, questa ultima puntata di stagione promette emozioni forti e colpi di scena. Chi riuscirà a conquistare la vittoria e lasciare il pubblico senza fiato? Scopriamolo insieme!

Chi può batterci?: anticipazioni, ospiti e streaming. Questa sera, sabato 21 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Chi può batterci?, il format Rai che promette di catturare l’attenzione del pubblico con un mix di sana competizione, spettacolo e divertimento. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ultima puntata di questa edizione. Dopo aver conquistato il pubblico – e la vetta degli ascolti nel prime time dell’ultima puntata – lo show si prepara a chiudere in grande stile con un jackpot che parte da 65 mila euro. Accanto a Liorni, ancora una volta in doppia veste di conduttore e giocatore, volti amati della tv e dello spettacolo: Amanda Lear, icona internazionale di eleganza e ironia; Francesco Paolantoni, maestro dell’umorismo surreale; Sergio Friscia, mattatore travolgente e amatissimo volto televisivo; Elenoire Casalegno, spirito brillante e grintoso; Paolo Conticini, attore versatile e amatissimo dal grande pubblico. 🔗 Leggi su Tpi.it