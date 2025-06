Chi è Jimmy Savile? Ecco perché il finale di 28 Anni Dopo ha lasciato gli spettatori britannici sconvolti

Il finale di "28 Anni Dopo" ha lasciato gli spettatori britannici senza parole, svelando un lato oscuro e inatteso della trama. Ma chi è Jimmy Savile e quale legame ha con questa conclusione sconvolgente? Scopriamo insieme i dettagli di questo finale controverso e il suo impatto sulla cultura popolare nel Regno Unito, rivelando i segreti nascosti dietro a una serie che continua a far discutere.

28 Anni Dopo presenta un finale incredibilmente inaspettato che prepara il terreno per 28 Years Later: The Bone Temple, ma nel Regno Unito si sta rivelando particolarmente divisivo e decisamente controverso. Ecco perché. Abbiamo analizzato il finale di 28 Anni Dopo, ma in questo caso, grazie a fearhq.com spiegheremo bene il vero significato del personaggio interpretato da Jack O’Connell, come “Jimmy Crystal”. Nel finale a sorpresa, l’attore si presenta con una parrucca bionda, una tuta sgargiante e gioielli di cattivo gusto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

