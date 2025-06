Chi è Diodato Abagnara il generale italiano a capo dell' Unifil la missione ONU nel confine sud del Libano

Il generale italiano Diodato Abagnara si prepara a guidare l'Unifil, la missione ONU nel confine sud del Libano, a partire dal 24 giugno. Classe 1970, è il quinto ufficiale italiano a ricoprire questo prestigioso incarico, consolidando la presenza e l’impegno del nostro paese in un’area cruciale per la stabilità mediorientale. Con la sua leadership, si apre una nuova fase di stabilità e dialogo nella regione.

Si chiama Diodato Abagnara e da martedì prossimo, 24 giugno, sarà il nuovo comandante dell'Unifil, la missione delle Nazioni Unite creata nel 1978 e presente nel confine sud del Libano come forza di interposizione. Classe 1970, il generale è il quinto italiano nella storia a ricoprire questo ruolo, dopo Claudio Graziano, Paolo Serra, Luciano Portolano - attuale capo di Stato maggiore della.

Antonio Guterres nomina il Generale Diodato Abagnara nuovo Comandante di UNIFIL in Libano - In un momento cruciale per la stabilitĂ del Medio Oriente, Antonio Guterres sceglie un leader di grande esperienza e dedizione: il Generale Diodato Abagnara.

Il 24 giugno si insedierĂ il nuovo comandante di Unifil, che questa volta sarĂ italiano, il generale Diodato Abagnara Vai su Facebook

Il generale italiano Diodato Abagnara nominato comandante della missione #ONU #UNIFIL in #Libano. Un riconoscimento al ruolo dell’Italia, ma resta il nodo: poteri limitati per una missione ad alto rischio. Vai su X

