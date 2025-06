Chi è Abbas Araghchi il ministro iraniano che parla con gli Usa | sta a lui provare a ricucire i rapporti tra Teheran e Trump

Chi è Abbas Araghchi, il ministro iraniano che dialoga con gli Stati Uniti? Sta a lui il compito di tentare di ricucire i rapporti tra Teheran e Washington. Dopo anni di tensioni e rotture diplomatiche, il suo ruolo diventa cruciale nel ristabilire un canale di comunicazione. Se Iran e USA hanno finalmente smesso il silenzio iniziato nel maggio 2018, in gran parte si deve anche al suo impegno. Tuttavia, entrambi,...

Se Iran e Stati Uniti hanno rotto il silenzio, o poco più, che durava dall'8 maggio 2018, quando Trump decise di uscire unilateralmente dal trattato sul nucleare iraniano, è anche merito suo. In questi anni a guidare la diplomazia iraniana, dopo la rottura tra l'amministrazione americana e il dialogante esecutivo Rouhani, è stato l'ultraconservatore Hossein Amir-Abdollahian, espressione del governo principalista di Ebrahim Raisi. Entrambi, però, hanno perso la vita nell'incidente in elicottero del maggio 2024 e, dopo un periodo di transizione, a Teheran sono tornati a governare, non senza sorpresa, i riformisti guidati da Masoud Pezeshkian.

