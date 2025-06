Che la Giostra abbia inizio La prima carriera di Colcitrone

pronto, il cuore pulsante di emozione e determinazione. Gabriele Innocenti si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia della giostra, affrontando la sfida con coraggio e passione. La sua audacia sarà ricordata come il principio di un’epopea indimenticabile che coinvolgerà tutta la città , unendo tradizione e adrenalina in un’unica straordinaria avventura. La prima corsa è solo l’inizio di un'epica battaglia tra valorosi e sfide senza tempo.

L'araldo chiama il primo cavaliere di Porta Crucifera, la piazza risponde con un boato. Gabriele Innocenti è incaricato di rompere il ghiaccio: per la prima volta nella sua storia di giostratore aprirĂ  una giostra. La discesa verso il pozzo è costellata di applausi e fischi. Lui resta.

Il colpo di mortaio: che la giostra abbia inizio - Il momento tanto atteso prende vita con il tuono del colpo di mortaio alle 21:30, segnando l’inizio di una serata indimenticabile.

