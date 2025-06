Che impresa fare il pane! E anche la focaccia

Fare il pane e la focaccia richiede passione e maestria, ma ciò che rende speciale la MAMM Ciclofocacceria è la capacità di unire tradizione e innovazione. Situata in un angolo incantato di Bologna, questa nuova sede non è solo un punto di vendita, ma un vero e proprio quartiere segreto dedicato a creare legami tra Nord e Sud, imprenditorialità e comunità. Un luogo dove il gusto diventa anche racconto e condivisione, aprendo le porte a nuove emozioni e incontri.

C’è pane e pane. E poi c’è la focaccia che racconta legami tra Nord e Sud, visioni imprenditoriali e relazioni umane. Lo scorso 27 maggio ha inaugurato a Bologna, in via Belvedere 3, proprio di fronte al Mercato delle Erbe, la nuova sede di MAMM Ciclofocacceria. Non un semplice punto vendita, ma un luogo immerso in un giardino segreto tra i palazzi storici del centro, pensato per essere spazio di comunità, collaborazione e racconto territoriale. Roberto Notarnicola: tra Sud, Nord e focaccia Dietro questa nuova apertura c’è la visione di Roberto Notarnicola, fondatore di MAMM e oggi tra i volti di Breaders, la prima impresa collettiva nel mondo della panificazione artigianale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it