ChatGPT e l’impatto sul cervello | Attività cerebrale ridotta fino al 55% e rischi nel lungo periodo

importante: affidarsi troppo a ChatGPT potrebbe compromettere le nostre funzioni cognitive a lungo termine. Se da un lato questi strumenti semplificano la vita e ottimizzano i tempi, dall’altro potrebbero impoverire le nostre capacità mentali, con un impatto che, secondo studi recenti, potrebbe ridurre l’attività cerebrale fino al 55%. La sfida è trovare un equilibrio tra tecnologia e sviluppo personale, prima che sia troppo tardi.

Chiedere aiuto a ChatGPT per scrivere un testo farà anche risparmiare tempo e fatica, ma sul lungo periodo il cervello rischia di pagare un prezzo elevato. È questa la conclusione a cui è giunto un esperimento del MIT Media Lab, secondo cui il ricorso eccessivo ai chatbot basati su intelligenza artificiale riducono l’attività cerebrale e limitano le capacità di apprendimento. Lo studio dell’università americana solleva una questione piuttosto rilevante soprattutto per le nuove generazioni, che fanno sempre più affidamento ai software di IA anche a scuola. Lo studio del MIT. Per studiare gli effetti di ChatGPT sul cervello umano, i ricercatori del MIT hanno coinvolto 54 studenti, tutti incaricati di scrivere un saggio simile a quelli che vengono richiesti dal Sat (Scholastic Assessment Test), il test attitudinale standardizzato per l’ammissione alle università statunitensi. 🔗 Leggi su Open.online

