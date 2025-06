Cessione Napoli affare da 12 milioni | è tutto fatto

Il Napoli si prepara a chiudere un affare da 12 milioni, segnando un’importante svolta nel mercato estivo. La cessione di un calciatore promette di portare nelle casse del club partenopeo risorse fondamentali per rinforzare la rosa e affrontare al meglio le sfide delle prossime competizioni. Con acquisti di grande valore come De Bruyne e Marianucci, il Napoli punta a costruire una squadra competitiva e ambiziosa, pronta a conquistare nuovi traguardi.

Presto dovrebbe esserci la conferma dell’addio di un calciatore alla SSC Napoli: l’affare potrebbe portare nelle casse del club partenopeo 12 milioni. Il Napoli è determinato a costruire una squadra di livello in questa sessione di calciomercato estiva. Definiti gli acquisti di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il club partenopeo è al lavoro per rinforzare anche gli altri reparti, fattore che si rende necessario visto che le competizioni in cui gli azzurri saranno protagonisti sono ben quattro (oltre a Serie A e Coppa Italia, ci sono anche la UEFA Champions League e la Supercoppa Italiana). Sono attese tante novità in entrata, ma giocoforza anche in uscita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it