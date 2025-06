Cessione Calhanoglu e colpo Bonny | doppio annuncio di Marotta

In un contesto di attese e sorprese, l’Inter si prepara a scendere in campo contro l’Urawa Reds con una doppia novità che scuote il mercato: la cessione di Calhanoglu e il colpo Bonny, annunciati da Marotta. Mentre i nerazzurri cercano di legittimare la loro presenza al Mondiale per Club con una prestazione da urlo, il club fa mosse decisive per consolidare il futuro. La sfida è appena iniziata, e le emozioni sono già alle stelle.

Intenzionata a legittimare la sua partecipazione al Mondiale per Club con una prestazione importante sotto tanti punti di vista con cui rispondere subito al pareggio ottenuto a fatica all'esordio, l'Inter scende in campo contro l' Urawa Reds. Gara da non fallire per i nerazzurri che intanto stanno muovendo passi concreti anche in sede di calciomercato. Dopo aver aperto la propria campagna estiva con i primi acquisti, la sessione dell'Inter sta attraversando al momento una fase interlocutoria.

