cesena giovanili da riorganizzare colacone e luisi si sono dimessi

L’intenzione dei vertici bianconeri è stata quella di mantenere la stabilità e il progetto a lungo termine, ma le dimissioni di Colacone e Luisi rischiano di compromettere un settore fondamentale come quello giovanile. Ora, la sfida sarà riorganizzare rapidamente il settore, rafforzando il percorso di crescita e formazione dei giovani talenti, perché il futuro si costruisce partendo dalle fondamenta.

Avanti insieme, anzi no. Ieri, in mattinata, Roberto Colacone ha rassegnato le dimissioni da responsabile del settore giovanile, insieme a lui ha inviato la lettera per l’interruzione del rapporto anche il suo vice, nonché braccio destro, Carlo Luisi, un atto che ha contrariato non poco il board americano che solo la sera prima aveva dato per certo il normale prosieguo del rapporto come da contratto. L’intenzione dei vertici bianconeri è stata quella di rifiutare le dimissioni, ma alla fine l’ex attaccante di Genoa e Modena lascerà la Romagna, difficile continuare in queste condizioni, e la destinazione è Venezia, dove andrà a ricoprire lo stesso ruolo, ma con in tasca un contratto triennale quando in bianconero aveva un accordo in scadenza a giugno 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it