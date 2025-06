Cesate minaccia il parroco per estorcergli denaro

In un episodio che ha scosso la comunità di Cesate, un uomo di 52 anni è stato arrestato per aver minacciato il parroco del paese al fine di estorcergli denaro. L’intervento dei Carabinieri ha portato al suo fermo, confermando la fermezza delle forze dell’ordine nel tutelare i cittadini e mantenere la sicurezza pubblica. Questo caso evidenzia come la criminalità possa colpire anche le istituzioni più sacre, ma fortunatamente la legge interviene con determinazione.

Nel pomeriggio del 28 maggio 2025, i Carabinieri della Stazione di Cesate hanno arrestato un cittadino italiano, classe 1971, con l’accusa di tentata estorsione aggravata. L’uomo, già sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato raggiunto da un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Milano, al termine di un’indagine condotta dai militari dell’Arma. L’inchiesta ha preso . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

