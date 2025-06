Cesate interrompe la messa e minaccia il parroco per estorcergli denaro | in carcere 53enne

Una vicenda che scuote la comunità di Cesate: un uomo di 53 anni, già sotto sorveglianza speciale, ha interrotto una messa e minacciato il parroco locale per estorcergli denaro. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto dell'uomo, evidenziando un episodio di tentata estorsione aggravata. La sicurezza e la serenità delle nostre chiese sono prioritarie: ecco cosa è successo e come le forze dell'ordine sono intervenute.

Milano - Un 53enne italiano, già sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cesate per tentata estorsione aggravata ai danni del parroco della chiesa locale. A quanto ricostruito dalle indagini, in due diverse occasioni il 2 aprile e il 16 maggio scorsi, l'uomo in stato di alterazione da sostanze stupefacenti avrebbe minacciato il sacerdote per ottenere 500 euro, interrompendo anche una funzione religiosa. Dopo un primo provvedimento di arresti domiciliari, è stato sorpreso in due episodi di evasione: il 29 maggio a Garbagnate Milanese e il 3 giugno di nuovo presso la chiesa di Cesate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it