Cesate interrompe la messa e minaccia il parroco per avere soldi

Un episodio inquietante scuote Cesate: un uomo di 54 anni, già sotto sorveglianza speciale ed evaso dai domiciliari, interrompe la messa e minaccia il parroco per ottenere denaro. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha portato all’arresto, sottolineando quanto sia importante la sicurezza e la tutela delle comunità locali. La vicenda evidenzia come le azioni criminali possano colpire anche i momenti più sacri, ma ci ricorda anche l’efficacia delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico.

Interrompe la messa per chiedere soldi al parroco di Cesate, portato in carcere dopo che è evaso dai domiciliari Estorsione e minacce al parroco di Cesate, portato in carcere un uomo di 54 anni già in sorveglianza speciale ed evaso dai domiciliari. I Carabinieri della stazione di Cesate hanno tratto in arresto per il reato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: cesate - parroco - interrompe - messa

Cesate, interrompe la messa e minaccia il parroco per avere soldi.

Spot interrompe Messa, sacerdote invita a spegnere tv - Intollerabile per don Gennaro Matino, parroco della Santissima Trinità in via Tasso, nel quartiere napoletano del Vomero. Segnala ansa.it

Lo spot interrompe la Messa, il parroco invita a spegnere la tv - Intollerabile per don Gennaro Matino, parroco della Santissima Trinità in via Tasso, nel quartiere napoletano del Vomero. Da ilmattino.it