Cerveteri quasi un milione di euro per il rifacimento del manto stradale

Cerveteri si prepara a rinnovare il suo volto: quasi un milione di euro saranno investiti nel rifacimento del manto stradale delle vie cittadine, dal centro alle Frazioni. Con l’avvio dei lavori previsto per luglio, l’amministrazione dà il via a un’importante opera di riqualificazione che migliorerà la qualità della vita di cittadini e visitatori. Un intervento che promette strade più sicure e un futuro più solido per la città .

Cerveteri, 21 giugno 2025- “Partiranno nei primi giorni di luglio i cantieri per il rifacimento del manto stradale di numerose vie del territorio comunale di Cerveteri, dal capoluogo alle Frazioni. Questa mattina, l’Ufficio Opere Pubbliche ha completato interamente l’iter burocratico che ha portato alla consegna dei lavori alla Ditta Elpidia 2000 srl, risultata vincitrice della gara pubblica indetta dal Comune di Cerveteri. La durata totale dei lavori, che interesseranno Cerveteri capoluogo, Cerenova, Campo di Mare e il Sasso, è stimata in 95 giorni”. A dichiararlo è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri, a seguito della firma del contratto tra Ente e Ditta che eseguirĂ lavori, pari quasi a un milione di euro comprensivi di progettazione, direzione lavori e oneri per la sicurezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

