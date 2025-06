Certomondo i servizi di riabilitazione proseguiranno anche in estate

Anche durante i mesi più caldi, Certomondo a Ponte a Poppi resterà un punto di riferimento per chi cerca cura e supporto. La nostra dedizione alla riabilitazione, gestita con passione dall'Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi, garantirà continuità e attenzione personalizzata. La vostra salute non va in vacanza: scoprite come possiamo accompagnarvi verso il recupero, anche in estate.

La riabilitazione al centro di Certomondo a Ponte a Poppi proseguirà ininterrottamente per l'intera estate. La struttura, gestita dall'Istituto "Madre della Divina Provvidenza" dei Padri Passionisti di Agazzi, continuerà ad accogliere pazienti garantendo percorsi terapeutici e assistenziali.

