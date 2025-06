Cernusco nove palazzine sui campi | L’area cancellata dal cemento

A Cernusco, il sogno di spazi verdi si scontra con l'espansione edilizia: nove palazzine sui campi di via Cevedale minacciano l'equilibrio tra natura e sviluppo. Mentre i cittadini, guidati da Jasmine La Morgia, chiedono di fermare il cemento e tutelare l’area, il piano approvato poco prima delle elezioni solleva dubbi sulla trasparenza e sulla tutela del suolo. La battaglia per un futuro sostenibile è appena iniziata.

Consumo di suolo e caro case, "cancellata dal piano approvato a pochi giorni dalle elezioni l’edilizia convenzionata trasferita con volumi ridotti in via Brescia, in arrivo 9 palazzine sui campi di via Cevedale". Blitz del comitato Bene Comune Cernusco sull’area verde al confine con il parco Est delle Cave eliminata dai condomini: "Basta cemento", dicono i cittadini guidati da Jasmine La Morgia. In bilico anche l’asilo nido previsto come compensazione dalla lottizzazione, "un’opera che diventa a scomputo oneri, a destinazione pubblica, senza precisare quale" ancora gli attivisti. "Le cartine di Ispra mostrano chiaramente che questa è l’ultima fascia verde rimasta ai bordi della città , campi antichi già censiti dal catasto teresiano - spiega La Morgia - dovremmo tutelarli e non costruirci sopra in un centro soffocato quasi per il 50% dal cemento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it