Cermenate pauroso incendio in un centro rifiuti | avviso dei sindaci per i cittadini fumo nero visibile da chilometri

Un vasto incendio si è scatenato nel pomeriggio di oggi a Cermenate, in provincia di Como, provocando una imponente colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. I cittadini sono invitati alla massima prudenza e a seguire gli avvisi delle autorità locali. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme: un intervento che richiede prudenza e collaborazione. Restate aggiornati su DayItalianews.

Vasto rogo a Cermenate, colonna di fumo visibile per chilometri. Un violento incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, presso un impianto di stoccaggio rifiuti a Cermenate, in provincia di Como. Le fiamme hanno interessato una delle strutture principali della zona per il trattamento dei materiali di scarto. Sette squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro. Sul luogo dell'incendio sono intervenute immediatamente sette squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai comandi provinciali di Como e Monza, impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento. Il rogo ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, suscitando forte preoccupazione tra i residenti.

