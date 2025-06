Cermenate incendio nel centro di stoccaggio rifiuti Il sindaco | Tenete porte e finestre chiuse

Un vasto incendio nel centro di stoccaggio rifiuti di Cermenate ha mobilitato sette squadre di vigili del fuoco, creando un effetto spettacolare di fumo e interventi tempestivi. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto e non si sono registrati problemi ambientali o sanitari. La comunità può ora tirare un sospiro di sollievo, ma resta alta l'attenzione per garantire la sicurezza e prevenire simili emergenze in futuro.

Cermenate, 21 giugno 2025 ‚ÄstMolto fumo, un grande dispiegamento di forze per un intervento anche spettacolare. Fortunatamente, per√≤, nessun problema sul fronte ambientale o sanitario, dato che nessuna persona √® rimasta coinvolta. Sette squadre dei vigili del fuoco inviate dai comandi provinciali di Como e di Monza sono impegnate da questo pomeriggio, sabato 21 giugno,¬†nelle operazioni di spegnimento di un grosso incendio divampato a Cermenate,¬† nel centro stoccaggio rifiuti della ditta Haiki Recycling, nota anche come ex Green Up, che si trova nella zona industriale del paese. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di rifiuti classificati come "non pericolosi", anche se i sindaci dei comuni di Cermenate, Lentate sul Seveso e Lazzate hanno invitato la popolazione a tenere porte e finestre chiuse in attesa dell'esito degli accertamenti di Arpa Lombardia sulla qualit√† dell'aria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Cermenate, incendio nel centro di stoccaggio rifiuti. Il sindaco: ‚ÄúTenete porte e finestre chiuse‚ÄĚ

Incendio a Cermenate, fumo visibile da Lazzate e Misinto - Un vasto incendio ha sconvolto il cuore di Cermenate, con un fumo denso che si avvista chiaramente da Lazzate e Misinto.

