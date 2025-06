Cerca di salvare l' auto che scivola nella scarpata ma resta schiacciata dal mezzo paura per una ragazza

Una giovane di 27 anni ha vissuto un attimo di puro terrore sabato scorso, quando ha assistito all’auto senza freni scivolare verso una scarpata. Disperata, ha tentato invano di bloccare il veicolo, ma purtroppo è rimasta schiacciata sotto il mezzo. Un episodio che ci ricorda quanto la prudenza alla guida sia fondamentale e come il destino possa cambiare in un istante. La sua storia ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale.

Grande spavento nella giornata di sabato (21 giugno) per una 27enne, che dopo aver visto il suo veicolo muoversi senza nessuno a bordo verso la scarpata ha cercato disperatamente di fermare la corsa dell'auto: per cause in corso di accertamento, la ragazza ha cercato invano si salvare la.

