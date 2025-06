Cerbiatto muore aggredito da un cane teneteli al guinzaglio

Purtroppo non sono episodi isolati: il rispetto delle regole di tutela animale e delle aree naturali è fondamentale per preservare la nostra biodiversità. Un tragico incidente nel Bosco Hudoleto ci ricorda quanto sia importante tenere i cani al guinzaglio e rispettare l’ambiente. Solo agendo responsabilmente possiamo prevenire tragedie come questa e garantire un futuro più sicuro e rispettoso per tutti gli esseri viventi.

Un cane lasciato libero aggredisce un cerbiatto, che muore poco dopo. È quanto riportato da una segnalazione su Facebook, documentata con foto. È successo nella mattinata di ieri, venerdì 20 giugno alle ore 9.15, nel Bosco Hudoleto vicino ai Campi di Golf di Padriciano. “Purtroppo non sono. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - “Cerbiatto muore aggredito da un cane, teneteli al guinzaglio”

In questa notizia si parla di: cerbiatto - muore - cane - aggredito

Muore il cane, aggrediscono a pugni e calci i medici del dipartimento di Veterinaria dell'Università - Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o ... affaritaliani.it scrive

Muore il cane e aggrediscono i veterinari, in quattro ai domiciliari - che aggrediscono un medico veterinario, un borsista di ricerca, un addetto alla vigilanza, uno alla portineria e una studentessa. Scrive rainews.it